Peking (od našeho zpravodaje) - „Nevím moc, co říct, udělali jsme dvě velké chyby. Přitom v tréninku nám to jde, při závodu ne. Ale nemůžeme se na nic vymlouvat," krčil rameny dvaadvacetiletý Bidař, který neustál sólový trojitý toeloop. „Někdy s tímhle skokem mívám problémy, ale na závodech mi šly. A tady najednou ne. To byl čtvrtý a počtvrté se nepovedl," nechápal.

Žuková spadla při odhozeném trojitém lutzu a až po závodu vyšlo najevo, že nebyla v optimálním rozpoložení. „Při ranním rozcvičení jsem si zvrtla kotník," říkala tiše. „Vůbec jsme nevěděli, jestli večer nastoupíme. Ale zvládla to, kousla se a jela na plno," ocenil Bidař.

Foto: Aleksandra Szmigiel, Reuters Sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin BidařFoto : Aleksandra Szmigiel, Reuters

Právě odhazované figury dělaly českému páru v minulosti problémy, podle Bidaře ale stačili nedostatky odstranit. „Ale závody nám nějak nevychází, vždycky nám do toho něco vleze. Viz to dnešní ráno. Při té figuře to neletělo moc do dálky, jen nahoru a výjezd je pak těžší, jak není dobrá trajektorie," popisoval.

Kamarádské gesto

Český pár skončil předposlední z osmnácti startujících, devatenáctá nahlášená maďarská dvojice Joulija Ščetininová a Mark Magyar totiž na poslední chvíli odpadla. A Bidař pak při čekání na skóre ukázal jejich fotografii na displeji svého mobilu do kamery.

„Jsou to naši kamarádi a měli strašnou smůlu. Museli přiletět později, protože partnerka měla nějaký problém s bruslí, a včera po příletu byl on pozitivní. Nemohli tak poprvé startovat na olympiádě, přitom to pro ně byla možná poslední šance. To je tragédie. Chtěl jsem upozornit, že olympiáda jsou i tyhle příběhy," vykládal Bidař.