Bidař stejně jako v krátkém programu do soutěže družstev, který absolvovali na začátku olympiády, spadl při trojitém toeloopu. V Pekingu se s ním potýkal celou dobu. "Sám nevím, co tam bylo špatně, nevěděl jsem ani, na jakou stranu jsem spadl. Trenéři řekli, že tam bylo všechno správně, musím se na to podívat. Někdy s tímhle skokem mívám problémy, ale na závodech mi šly. Teď to najednou nejde," litoval dvaadvacetiletý krasobruslař, který byl před čtyřmi lety na ZOH čtrnáctý s Annou Duškovou.

Pak jeho partnerka spadla při odhozeném trojitém lutzu. "Musím se Lízy zastat. Ráno si zvrtla kotník a vůbec jsme nevěděli, jestli večer nastoupíme," prozradil Bidař. Žuková se zranila ráno při rozcvičení v tělocvičně při dopadu z twistovaného skoku. "Nejdřív to vypadalo, že Líza vůbec nevstane, chvíli tam ležela. Nevím, jestli to je taková smůla a čím si ji zasloužíme," litoval Bidař.

Mrzelo ho, jak jejich společná olympijská premiéra dopadla. "Pro mě je to samozřejmě velké zklamání, je to škoda. V tréninku nám to jde, ale při závodu ne. Ale nemůžeme se na nic vymlouvat, příště to snad bude lepší," řekl.

Češi byli mezi dvěma vyřazenými dvojicemi, protože Maďaři Joulija Ščetininová a Mark Magyar nemohli nastoupit. "Bohužel měl včera pozitivní test na covid a nemohli poprvé startovat na olympiádě. Přitom to pro ně byla možná poslední šance. Chtěl jsem upozornit, že olympiáda jsou i tyhle příběhy. Měli strašnou smůlu. Museli přiletět později, protože partnerka měla nějaký problém s bruslí, a včera po příletu byl on pozitivní. To je tragédie," litoval Bidař své maďarské kamarády.

V závěrečné rozjížďce se elitní sportovní dvojice překonávaly. Úřadující mistři světa Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov si vylepšili osobní rekord na 82,76 bodu a přiblížili se na sedm setin světovému rekordu elitního čínského páru ze soutěže družstev. Obhájci olympijského stříbra a vicemistři světa Suej Wej-ťin a Chan Cchung rázně vykročili za vytouženým zlatem, když vlastní historickou známku posunuli o další více než bod a půl na 84,41.

Do očekávaného souboje o zlato se pak překvapivě zapojili nejzkušenější Rusové Tarasovová a Morozov, na jejichž přípravě se podílí i kontroverzní trenérka Eteri Tutberidzeová. Životním krátkým programem si vylepšili o více než dva a půl bodu osobní maximum a přiblížili se na zlomek bodu vedoucím Číňanům. Trojnásobní medailisté z MS bojují o svou první samostatnou olympijskou medaili. Mají jen týmové stříbro z Pchjongčchangu 2018, kde byli v samostatné soutěži čtvrtí.

Volné jízdy sportovních dvojic začnou v sobotu ve 12:00 SEČ.