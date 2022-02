Peking (od našeho zpravodaje) - „Mám trochu smíšené pocity, protože to není desítka, do které jsme chtěli," ohlížel se za úvodním představením v ledovém korytu v Jen-čchingu Dvořák. „Na druhou stranu můžeme být s tím, co jsme předvedli, spokojení. Po technické stránce byly jízdy dobré. Podle představ nebyly během druhého dne starty a byly tam i chybičky v řízení. To, co se povedlo první den, se úplně nepovedlo v úterý," poznamenal český pilot.

Češi se propadli pořadím už po první jízdě, kdy museli odložit start po karambolu Britů v záludné třinácté zatáčce. „Asi to mělo trochu vliv. Měli jsme pět minut pauzu, šli jsme do tepla a člověku začaly šrotovat myšlenky, že před námi spadl bob a že je třináctka opravdu ošemetná. Nervozita se do třetí jízdy trochu přenesla. Patnáctku ale bereme. Podali jsme dobrý výkon a čtyřky budou doufám lepší," doplnil brzdař Nosek.