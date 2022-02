Peking (od našeho zpravodaje) - „My jsme na začátku sezony byli až překvapení, jak se nám to povedlo," připomněl po posledním mužském závodu na hrách reprezentační trenér Vasil Husák Novákova pátá místa z finské Ruky a norského Lillehammeru z listopadu a prosince, obě na volné patnáctce. Na přelomu roku český běžec ještě uzavíral desítku při klasickém sprintu na Tour de Ski. „Pak si ale při pádu pohmoždil žebra, takže se mu do konce Tour špatně dýchalo," vracel se kouč k poslednímu podniku Světového poháru před začátkem finální přípravy před odjezdem do dějiště her.

Hned první olympijský závod - skiatlon - ale svou náročností nejen Nováka pořádně fyzicky prověřil. A současně ukázal rezervy - běžci si stěžovali na horší dýchání. „Mysleli jsme, že v případě Michala se to už po Tour de Ski dalo dohromady. Ale vlastně pořád nevíme, co se dělo. A to se netýká jen Michala, i další lidi tady měli dýchací problémy. Jako by tu byl úplně jiný tlak, špatně se tady dodýchává. A to potom vždycky odnáší svalová hmota," říkal Husák.

Foto: Alessandra Tarantino, ČTK/AP Michal Novák na trati.Foto : Alessandra Tarantino, ČTK/AP

Novák si nakonec připsal pět startů, ze sobotní závěrečné padesátky se s ohledem na extrémní podmínky odhlásil. „Řešíme jeho energetický stav, kumulovala se u něj únava. Jeden den je to lepší, druhý den horší... Závodit v extrémním počasí v tak vysoké výšce a na tak náročné trati by mohlo ohrozit jeho organismus," krčil rameny kouč.

Rozhodnutí o vyškrtnutí českého běžce padlo asi dvě hodiny před časem původního startu, jury se ale vzápětí s ohledem na zdraví všech závodníků, rozhodla jej o hodinu posunout a zkrátit délku na 30 kilometrů. „Ráno tady byl jezdit a celou dobu byl v rozhodování padesát na padesát. Když to nakonec zkrátili, tak ho to strašně mrzelo, musel to jít rozdýchat. Ale celé jsme to už zrušili mentálně v hlavě a program jsme znovu neupravovali. Řekl jsem mu, ať si sbalí věci a jde se proběhnout," líčil Husák.