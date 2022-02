"Manažer hotelu je slušný chlap, ale neměl by mít informaci dřív než my, to nedává smysl," uvedl na čtvrteční tiskové konferenci vedoucí norské výpravy Tore Övrebö. Informace se týkala toho, že biatlonisté Johannes Thingnes Bö a Ingrid Landmark Tandrevoldová seděli v letadle směřujícím do Pekingu poblíž člověka, jenž byl následně pozitivně testován na koronavirus.