Norské běžkyně odložily kvůli covidu u Wengové s Kalvaaovou odlet na OH

Po norských běžcích na lyžích mají krátce před startem olympijských her v Pekingu problémy s koronavirem také jejich reprezentační kolegyně. Pozitivní test na covid-19 měly Heidi Wengová a Anne Kalvaaová a musely do izolace. Tým proto odložil odlet do Číny.

Foto: @NordicMag, Twitter Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová.Foto : @NordicMag, Twitter

Článek Norský svaz dnes informoval o tom, že nákaza byla u bronzové medailistky ze skiatlonu z her v Soči v roce 2014 a pětinásobné mistryně světa Wengové i Kalvaaové zjištěna na soustředění v Seiser Almu. Podle italských opatření nyní musejí obě sportovkyně do desetidenní izolace, která skončí 3. února, dva dny před startem běžeckých závodů na hrách v Pekingu. Manažer norského týmu Espen Bjervig proto zpochybnil i jejich účast na olympiádě. ZOH 2022 Norští běžci na lyžích kvůli covidu u trenéra odložili odlet na olympiádu "Máme připravené náhradnice, které mají vyřízené všechno potřebné ke startu na hrách. Nicméně na prvním místě je pro nás stále možnost startu obou závodnic, které onemocněly," citovala Bjerviga agentura AP. ZOH 2022 Experti: Klimatická změna ohrožuje budoucnost zimních olympijských her Norské reprezentantky kvůli Wengové s Kalvaaovou odložily odlet do Pekingu. Už v úterý museli učinit stejný krok i jejich mužští kolegové, protože celý tým po pozitivnímu testu sprinterského trenéra Arilda Monsena po návratu ze Seiser Almu musel do karantény.

