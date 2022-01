V pátek vyrazilo kvarteto nominovaných bobistů do salonu Lucky Hazzard. Dominik Záleský si na pravou paži nechal vytetovat olympijské kruhy poprvé, však byl coby český rekordman na stovce ještě v létě převážně atletem. Další brzdař Jakub Nosek vyráží na své druhé olympijské hry stejně jako Jan Šindelář.

„Já se do poslední chvíle, než byla nominace do Pekingu jasná, nechtěl svazovat vybíráním tetování. Až někdy po 16. lednu jsem se definitivně rozhodl a bylo to spíš spontánní,“ vysvětluje. „Jen jsem k tetování z Pchjongčchangu přidal letošní rok a doplnil olympijské motto,“ líčí Šindelář, jenž tak má na hrudi nápis Citius, altius, fortius (Rychleji, výše, silněji).