Na ten pohled do e-mailové schránky jen pár hodin po příletu do Pekingu budu dlouho vzpomínat. „Byl jste označen jako blízký kontakt, příštích sedm dnů budete žít a pracovat podle následujících opatření..."

Zpropadeně. Do dějiště olympijských her jsem už tak přiletěl kvůli nákaze covidem o šest dnů později, a teď další týden komplikací? Při praktickém střetu s mým dočasným režimem se mi ale nakonec často vracela myšlenku na Kafkův Proces a absurdní řízení proti Josefu K.

Musel jsem sice vystrnadit kolegu do jiného pokoje, nesměl jsem do hotelové jídelny ani do společné novinářské dopravy. Současně jsem ale nepřišel o přístup na žádná sportoviště (včetně jídelny) ani novinářských mixzón k pořízení rozhovorů se závodníky. Navíc jsem dostal kredit na jízdy taxíkem, což ve finále spoustu situací zjednodušilo. A cesta mimo Peking? Zařízení výjezdu na skeleton mi sice zabralo půl dne, ve výsledku jsem ale dostal svůj soukromý minibus s výrazným označením „Pozor, blízký kontakt" a jelo se.