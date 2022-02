„Moje srdce to nevydrží," pustila se šestadvacetiletá závodnice do lamentování, že je emocionálně zdrcena.

Na konci ledna to začalo pozitivním testem, ale večer před sobotním startem rozjížděk na 500 m přišla pro ni skvělá informace. Byla opakovaně negativní, může závodit...

"Balím se na ovál a najednou zpráva, že se spletli! Že mě nemají pouštět ze samotky ve vesnici," posteskla si, že do rána bylo zčista jasna vše jinak.

Pozitivní, zákaz startu... Přitom právě na pětistovce v minulosti brala titul z ME, stříbro z MS. Dnes se bude rozhodovat o medailích, ale bez Polky. Sobotní rozjížďky promeškala. Musela zpět do izolace. Ale záhy dostala další ránu, krátce na to už zase byla negativní a mohla trénovat.