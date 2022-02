PEKING (Od našeho zpravodaje) - Věděl, že deváté místo; nejhorší výsledek v dějinách českého i československého hokeje na velkých turnajích; je fiaskem.

Co se vám pár minut po konci na turnaji honí hlavou?

Zklamání je obrovské. Mrzí mě, že takhle fantastický kolektiv to nedotáhl dál. Jsem moc zklamaný.

Uvažujete o konci ve funkci?

Samozřejmě je to neúspěch. Jsem zklamaný, je pár minut po zápase a nejsem schopný říct víc. Nemám připravenou řeč pro případ porážky se Švýcarskem.

Ani na fakt, že 9. místo je historicky nejhorším výsledkem na velkých akcích jako jsou ZOH a MS?

Když se zeptáte na letošní sezonu a mistrovství světa, vím, že výsledky nejsou dobré. Nebudeme si nic nalhávat. Na druhou stranu je otázka, jestli se světu nemusíme podívat trochu do očí. Máme za to, že bez medaile je to neúspěch. Bez diskuze ji chci i já. Nevím ale, jestli není na čase si nalít čistého vína, že spíš je obrovský úspěch bojovat o medaili.

Není pro český hokej cestou do pekel se uspokojovat řečmi, že i postup do čtvrtfinále by byl úspěchem?

Neříkám, že se tím budeme uspokojovat. Když není medaile, tak je to průser. Myslím, že taková doba teď pro nás není.

Jak by tedy měly vypadat cíle národního mužstva?

Cíl uhrát medaili má snad každý tým, který na olympiádu přijel. Reálně se bavím, že ve skupině jsme sehráli dobré zápasy, ale není náhoda, že už snad 15 let medaili nemáme (naposledy Češi získali medaili z velké akce před 10 lety, když na MS v Helsinkách získali bronz). Nemyslím si, že je to úplná náhoda.

Kam tedy, podle vás, Češi ve světovém hokeji aktuálně patří?

Vím, že něco potřebujete slyšet.... Já nevím. Před deseti minutami jsme dohráli zápas, který jsme prohráli. Nerad bych v emocích něco hodnotil. Dám si pár dnů a pak to asi zhodnotím líp.

Kdo skládal nominaci na ZOH? Vy coby hlavní trenér, nebo GM Petr Nedvěd, který měl nést tu největší zodpovědnost?

Petr Nedvěd a já. Oba dva.

Kdybyste dostal šanci vést mužstvo i na květnovém MS ve Finsku, jakou cestou byste se vydal?

Šel bych podobnou cestou jako na olympiádě. Výsledky nebyly výbuch, ale byla otázka, jestli dnes zápas o gól vyhrajeme, a budeme zase ve hře o medaili, nebo ne. Nemůžu proti týmu říct ani půl slova.

Zatímco na posledním MS jste skončili ve čtvrtfinále. Nyní jste do něj ani nepostoupili. Kdybyste měl oba týmy srovnat, našel byste rozdíly?

Tým na olympiádě byl plný lídrů, které jsme na mistrovství světa trošičku postrádali. Kdybychom jich tam měli víc, hráli bychom líp.

Foto: Brian Snyder, Reuters Filip Pešán na lavičce českého týmuFoto : Brian Snyder, Reuters

Čím si vysvětlujete, že ve špičkových evropských soutěžích řada Čechů patří k nejlepším, jenže když dorazí do reprezentace, je to z jejich strany většinou křeč?

Samozřejmě jsme se o tom trošičku bavili. Přemýšleli jsme, jestli tlak hráče příliš nesvazuje, ale tohle zažívá každý národní tým. Nejsem schopný na to odpovědět.

Nepřišli vám hráči proti Švýcarům nervózní a zabrzdění?

Za mě jsme byli moc nervózní. Dopadla na nás tíha zápasu, do kterého jsme i dobře vstoupili. Puky se neodrážely, jak jsme si přáli. Náš první neuznaný gól budiž důkazem. Zlomový okamžik bylo inkasování v oslabení a vzápětí jsme takovým naražením o rozhodčího inkasovali okamžitě druhý gól. Po dobrém vstupu to týmem zatřáslo. Inkasovali jsme pak i ve druhém oslabení, což už je naše taková ohraná písnička.

Foto: Brian Snyder, Reuters Veliká šance Švýcarů v zápase proti českému týmuFoto : Brian Snyder, Reuters

Mohlo hrát roli i vědomí hráčů, že ne velkých akcích se dlouhodobě nedaří a už by bylo načase získat medaili?

Za mě to hrálo jednoznačně roli. Hráči tlak vnímají a nemyslím to ve zlém. Vnímají chuť národa po medaili. Každý věřil, že po letech budeme ti, kteří zase zvednou prapor českého hokeje. Bohužel jsme navázali na neúspěchy předchozích let.

Jak to v šatně vypadalo po druhé třetině za stavu 1:3? Už během ní se totiž zdálo, že obrat by přinesl jen zázrak.