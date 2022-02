Peking (od našeho zpravodaje) - Češky vyhrály dvakrát stejně 3:1. „Rozhodlo, že jsme si proti Švédkám hlídaly, co jsme měly. Byly jsme soustředěné a v klidu celou dobu, tím jsme si to uhrály," mínila Peslarová, která předvedla 26 úspěšných zásahů. Na kotouč si ale poprvé sáhla až ve 12. minutě, do té chvíle už její protějšek Söderbergová úspěšně čelila patnácti střelám.

„Všechno je o trpělivosti. Na té jsme za poslední dva roky zapracovaly slušně. Víme, že i když se třeba nedaří dát gól, ale a máme hodně střel, tak stále zůstáváme klidné hlavou, soustředěné. Víme, že to tam padne, a taky že padlo," těšilo Peslarovou.

Foto: Annegret Hilse, Reuters Česká reprezentantka Tereza Vanišová zakončuje proti brankářce Švédska Emmě Soderbergové.Foto : Annegret Hilse, Reuters

I když švédská gólmanka měla celkově 43 zákroků, dvakrát ji přelstila Tereza Vanišová a v oslabení i Klára Hymlárová. „Emma je ale opravdu hodně solidní brankářka. Bylo jasné, že bude těžké jí dát gól. Podržela Švédky a byla hlavním důvodem, proč bylo skóre dlouho těsné," líčila česká brankářka chytající za švédské MoDo.

Tam působila před odchodem za oceán na americkou univerzitu i Söderbergová. „Kromě jedné holky znám dobře celý švédský tým. Věděla jsem, čeho jsou schopné. Proto tam nebylo nic, co by mě překvapilo. Když se nemohly prosadit, zkusily to takhle na teč, ale vyšlo jim to jen jednou," mínila Peslarová, podle níž se v zápase znovu projevila mentální síla národního týmu.

„Tým, to je naše zbraň. Jsme velká parta, držíme při sobě. Trenér Pacina navíc přinesl nový systém hry i náhled na hokej, to je další důležitá věc. Jak se snažíme na sobě pracovat, tak si i víc věříme," řekla Peslarová. „Hrát pod pěti kruhy je něco, o čem každá z nás snila. Tlak cítíme a máme to v hlavách, ale po dvou úspěšných zápasech by z nás měl spadnout," doufala česká gólmanka.

Ohromným zážitkem pro Peslarovou byla i účast na slavnostním zahájení ZOH. „Bylo to něco neuvěřitelného. Nedá se to ani slovy popsat. Myslím, že všem nám naplno došlo, kde jsme a co jsme dokázaly," tvrdila 25letá rodačka z Ostravy, která začínala hrát s kluky, o to větší má radost z probuzeného zájmu o ženský hokej