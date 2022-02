Peking (od našeho zpravodaje) - V Pekingu by měl zkušený útočník patřit mezi opory hokejové reprezentace.

Ve výběru pro Peking je spolu s útočníky Krejčím a Červenkou jediným medailistou z MS. Na poslední cenný kov z některé z velkých akcí však Češi čekají už deset let. „Vím, že poslední zprávy o českém hokeji nebyly moc pozitivní, takže očekávání asi nejsou nijak obrovská. Hry jsou ale krátkodobý turnaj a může se stát cokoliv," soudí majitel více než 900 startů v NHL.

Do Pekingu dorazil s druhou části hokejové výpravy ve čtvrtek ráno a s některými spoluhráči se na večerním tréninku viděl vůbec poprvé. „Takže se zatím rozkoukávám a teprve se s některými musím poznat. Bylo by lepší, kdybychom už delší dobu trénovali pospolu a ne po skupinkách, ale taková je prostě situace," pokrčil rameny Frolík, jenž v 20 zápasech za Lausanne vstřelil sedm gólů a přidal stejný počet asistencí.

„Teď potřebujeme potrénovat, sladit se a nalézt tu správnou chemii v lajnách. Snad se to během pár tréninků povede I proto je dobře, že nás před prvním ostrým zápasem s Dány , do kterého musíme nabrat sebevědomí, ještě čeká v neděli příprava se Švédy," míní majitel bronzů z MS 2011 a 2012.

Třetí placka; tentokrát olympijská; by byla nejlepším suvenýrem z čínské metropole pro dcery Ellu (7) a Lily (3), které žijí s jeho partnerkou Dianu v USA a v této sezoně se viděli jen měsíc přes Vánoce. „Tuhle sezony jsme tak nějak obětovali. Pro děti to je nepříjemné, i když přes mobil jsme v kontaktu neustále. Bylo by ideální, kdybych holkám mohl přivézt medaili. Nějaké plyšáky ale budu muset přivézt taky," usmál se kladenský odchovanec.