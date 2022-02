Švancer si může vynahradit zklamání z Big Airu, v němž nepotvrdil roli jednoho z favoritů a vypadl už v kvalifikaci. V ní obsadil sedmnáctiletý talent až 26. místo poté, co mu nevyšel žádný ze tří skoků.

Také dnes se v první jízdě nevyvaroval chyby a po pádu v jejím závěru se dostal pod tlak. "V druhém kole jsem se soustředil, aby se to povedlo až do konce a nedopadlo to jako minule," řekl Švancer agentuře APA. Na první nepostupovou 13. pozici měl náskok přes čtyři body, ale úplně spokojený nebyl. "Na 100 procent ne, tak na 87," uvedl.