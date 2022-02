"Je to sportovkyně, která tu závodí, jede už dnes. Má na to plné právo bez ohledu na to, odkud pochází. Stejně tak má plné právo účastnit se všech ceremoniálů," řekl mluvčí MOV Mark Adams. "Slavnostní zahájení vymýšlí organizační výbor, my se na něm podílíme jen do jisté míry," dodal.