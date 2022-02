Peking (od našeho zpravodaje) - „Bylo to dobré, hodnotím to pozitivně," hlásil Dvořák po sobotní poslední jízdě, v níž obsadil dělenou pátou příčku. „S Kubou jsme si zkusili i rychlejší start, abych si měl možnost najet první dvě zatáčky v závodní rychlosti. S ostrými starty jsme měli i docela dobrý cílový čas. Tak teď už to jen odpálit v závodě," líčil devětadvacetiletý šéf české posádky.

Do dvojbobu během tréninkových jízd cvičně usedli i oba další členové čtyřky, Jan Šindelář s Dominikem Záleským. „S Dominikem jsme se svezli my všichni brzdaři, jako příprava to bylo dobré. Na závod čtyřek se těšíme, ale nejdřív budeme pomáhat klukům směrem k závodu dvojbobů, aby se jim to co nejlíp povedlo," podotkl Šindelář.