Další podrobnosti přidává šéfredaktor Sport.cz Pavel Novotný. „Přiblížíme našim čtenářům nejen sportovní soutěže, ale vše, co nimi souvisí a také se pokusíme co nejvíce představit Čínu a Peking, a také život v této zemi a ve městě, které jako první v historii přivítá po letní olympiádě i tu zimní. Ledový Peking nabídne zpravodajský servis, ale také velké množství lifestylových témat, čemuž bude odpovídat i výběr hostů, kteří se objeví ve studiu. Chtěli bychom, aby se naši diváci nejen dozvěděli o všem, co se na druhém konci světa děje, ale abychom jim také přinesli spoustu zajímavých novinek, seznámili je s Čínou a také se trochu pobavili."