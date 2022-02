Ještě ráno jsem nevěděla, jestli půjdu na led. Nakonec jsem šla jen na kolo, snažila jsem se být více sama, abych nikoho neprudila a srovnala si myšlenky. A abych začala přesvědčovat sama sebe, že na to mám, což bylo těžké. Bylo ale neuvěřitelné, jaká přišla podpora zvenku. Vypadalo to, že byli všichni přesvědčení, že tu placku prostě mít budu.

Asi na tom něco bude. (smích) Ale bylo to hodně složité. Vím, že si to zhoršuju sama, ale bohužel taková jsem a asi už mě nikdo nepředělá.

Mně se jelo od začátku dobře. Což jsem po tom, co jsem měla v hlavě, úplně nečekala. Jednou mě trenér trošku vyděsil, protože na mě zakřičel špatně čas. Ale další kolo už volal správně, v tu chvíli jsem se hodně uklidnila. Ale předtím ve mně hrklo a málem jsem měla zástavu. V posledních jízdách to bylo nahoru dolů, chvilku červená čísla, pak zelená. Musela jsem čekat až do konce. Bylo to o nervy.