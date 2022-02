Radost vykoupená bolestí! Ledecká málem nestartovala, pak spěchala za doktory

Radost se v ní mísila s bolestí. Parádní výsledek Ester Ledecké v podobě čtvrtého místa z olympijské kombinace byl vykoupen bolestí, s níž absolvovala slalomovou část závodu. Jen členové týmu trojnásobné olympijské vítězky věděli, s jakým sebezapřením jde do druhé poloviny kombinačního závodu. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se vůbec na start postaví, ale pak Ledecká řekla: „Jdu do toho.“

Foto: Jorge Silva, Reuters Ester Ledecká v cíli kombinačního slalomu.Foto : Jorge Silva, Reuters

Článek Peking (od našeho zpravodaje) - Měla závod skvěle rozjetý. Ve sjezdu skončila druhá jen o setinku za Rakušankou Christine Scheyerovou. Výborně zvládla záludné pasáže, za sebou nechala špičkové sjezdařky. Když procházela mixzónou, novinářům se s úsměvem omlouvala, že se jde naučit slalom. Šlo jen o lehkou nadsázku, při svém nabitém programu dvou sportů si závodní slalom sjela naposledy v rámci kombinace před rokem na mistrovství světa, v tréninku si nejtočivější disciplínu vyzkoušela na Nový rok a pak až zase ve středu - při dvou jízdách před samotnou kombinací. Foto: Denis Balibouse, Reuters Ester Ledecká na trati kombinačního slalomu.Foto : Denis Balibouse, Reuters Jenže když si po kombinačním sjezdu spěchala na tréninkový kopec vyzkoušet slalom, vydržela v trati jen pár branek. „Hned v první jízdě vyjela ze slalomu kvůli bolestem," popisoval osudný moment fyzioterapeut Ledecké Michal Lešák. Konkrétní být nechtěl, v duchu informací o stavu hokejistů jen lehce upřesnil, že se jedná o „problém v dolní části těla." ZOH 2022 Ledecká těsně za medailemi! Shiffrinová prožila další pohromu Do startu slalomu na sjezdovce Ice river (Ledová řeka) zbývala zhruba hodina. „Rozhodovali jsme se dlouho, jestli vůbec nastoupí," přiznává Lešák. Poslední slovo měla Ledecká a ta zamířila na start, byť si musela vzít prášky na utlumení bolesti. Předvedla na své poměry parádní jízdu, během níž nebylo poznat, čím si prochází. V cíli byla nejrychlejší ještě v momentě, kdy svoji jízdu absolvovalo sedm nejrychlejších sjezdařek. Slalom se naučila a znovu sahala po medaili. ❤️‍🔥 Tři ženy na světě byly ale tentokrát rychlejší. I tak smekáme klobouk 🎩 STR, jsi bojovnice! Díky za krásnej závod. 🙏 pic.twitter.com/N51d5NzvFa — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) February 17, 2022 Dojmy Ledecké tlumočil její fyzioterapeut: „Má samozřejmě radost, která trochu snižuje její bolest. Z umístění je nadšená, že si konečně sjela parádně sjezd, a i slalom byl na to, jak se cítila, úžasný. Moc zdraví fanoušky a děkuje jim, že kvůli ní vstávali." Už v cílovém prostoru bylo znát, že Ledecká není ve své kůži. Zůstávala dlouho opřená o kolena, pak odcházela v nepřirozeném předklonu. Foto: Wolfgang Rattay, Reuters Federica Brignoneová z Itálie se raduje po dojezdu slalomu v rámci alspké kombinace na ZOH 2022.Foto : Wolfgang Rattay, Reuters „Kolik je na startu ještě dobrých slalomářek?" ptala se Lešáka. Tři rychlejší se našly, postupně bronzová Italka Federica Brignoneová, stříbrná Švýcarka Wendy Holdenerová a její zlatá krajanka Michelle Gisinová. Ledecká sledovala jejich jízdy v teple poblíž cíle, po závodě v doprovodu Lešáka mířila rovnou na dopingovou kontrolu povinnou pro nejlepší závodnice. S bolestivou grimasou a slzami v očích. Po zhruba půlhodině odešla na lanovku, která ji dopravila dolů do olympijské vesnice v Jen-čchingu, kde jí ujali doktoři olympijské výpravy Jiří Neumann a Robert Frei. Foto: Luca Bruno, ČTK/AP Medailistky z olympijského závodu v alpské kombinaci. Zleva stříbrná Wendy Holdenerová, zlatá Michelle Gisinová a bronzová Federica Brignonenová.Foto : Luca Bruno, ČTK/AP Jaké má Ledecká vyhlídky? Ukáží další dny. „Ty dva tři budou nejdůležitější, pak dokážeme říct, jaké to je. Ale operace na 99 procent nebude nutná. Počkáme na další vyšetření a pak na ní začnu pracovat, aby aspoň let domů příjemný," plánuje Lešák. Ledecká by měla letět domů v sobotu, hned příští týden pokračuje Světový pohár dvěma sjezdy v Crans Montaně, ale účast české hvězdy je značně nejistá. ZOH 2022 Vzkaz Ester Ledecké: Bojujte!

