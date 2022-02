Vzkaz Ester Ledecké: Bojujte!

Jistě, není to den, který by se zapsal do veleúspěšné kariéry Ester Ledecké zlatým písmem. Přesto jde i na jejím sjezdařském vystoupení najít velmi inspirativní moment.

Foto: Sport.cz s využitím Reuters Ester Ledecká v akciFoto : Sport.cz s využitím Reuters

Článek Na lyžích málem dostala hodiny, medailové ambice byly fuč, nabrala mnohasekundovou sekeru. Umím si představit, jak by na jejím místě řada dalších sportovců zlostně praštila hůlkou o zem, chytla se za hlavu a sklesle doklouzala do cíle. Jenže něco takového nemá Ledecká v povaze. Vrátila se na trať a ve sjezdařském postoji projela zbytek trati tak, že ze stylu jízdy nebylo poznat, jestli jede o vítězství nebo bude na konci první třicítky. Dotaz, jestli bylo těžké najít pro zbytek jízdy motivaci, jako by ji překvapil. „Věděla jsem, že už nebojuju o nejvyšší příčky. Tak nějak ale mám v sobě nastavené, že ať se stane cokoliv, tak se zvednu a dojedu do cíle. Nechci to vzdát, bojuju, i kdybych měla být poslední," popsala svoje motto, kterým je ostatně pověstná i na snowboardu. Tam tedy většinou v opačné pozici. ZOH 2022 Velká chyba! Medailové naděje se Ledecké rozplynuly. Zlato slaví Sutterová I když ví, že její soupeřka v paralelním souboji spadla a cestu k postupu má otevřenou, nikdy nepoleví a jede do cíle s napřaženou rukou jako by měly o vítězce rozhodovat setiny. Nic nepodcenit a bojovat, i když už na ten nejvyšší cíl nemůžete dosáhnout. I díky tomuto přístupu je Ledecká trojnásobnou olympijskou vítězkou. ZOH 2022 ZOH ONLINE: Ledecká se cenného kovu ve sjezdu nedočkala. Biatlonisté pohořeli. Hokejisté hrají o všechno Michal Osoba Jako sportovní redaktor deníku Právo působí Michal Osoba od roku 2002, specializuje se na atletiku, lyžování a snowboarding, kanoistiku, florbal, judo a plážový volejbal. Jako reportér působil na olympijských hrách v Pekingu 2008, Vancouveru 2010, Londýně 2012, Soči 2014, Rio de Janeiru 2016, Pchjongčchangu 2018 a Tokiu 2021. Je rovněž spoluautorem knih "120 let české atletiky" a "Nemůžeš? Přidej! Český olympijský výbor 120 let".

