Rychlobruslařka Pechsteinová touží být vlajkonoškou německé výpravy

Rychlobruslařská legenda Claudia Pechsteinová by se při zahajovacím ceremoniálu zimních olympijských her v Pekingu ráda zhostila role vlajkonošky německé výpravy. Řekla to v interview pro Thüringer Zeitung.

Foto: Profimedia.cz Legendární rychlobruslařka Claudia Pechsteinová se chystá na své osmé zimní olympijské hry.Foto : Profimedia.cz

Článek „Opravdu bych při slavnostním nástupu v Pekingu ráda nesla vlajku německé výpravy, protože je to ohromná čest a ocenění," vyznala se dlouholetá soupeřka české jedničky Martiny Sáblíkové. Dodala, že vnucovat se ale nehodlá a vyčká případné nabídky Německého olympijského výboru. Pětinásobná olympijská vítězka si premiéru na největším zimním sportovním svátku odbyla již v roce 1992 v Albertville. Následně byla i na všech dalších ZOH s výjimkou Vancouveru 2010, kdy měla pozastavenou činnost kvůli podezřelým hodnotám krve. Rodačka z Berlína se chystá už na svůj osmý start pod olympijskými kruhy, což se před ní ještě žádné ženě v historii ZOH nepodařilo. Mezi muži je s osmi vystoupeními rekordmanem japonský skokan na lyžích Noriaki Kasai. ZOH 2022 Německá rychlobruslařka Pechsteinová míří jako první žena na osmé ZOH Zimní olympijské hry v Pekingu se konají od 4. do 20. února a Pechsteinová krátce po jejich skončení oslaví 50. narozeniny. Specialistka na dlouhé tratě, bývalá světová rekordmanka a šestinásobná mistryně světa nebude chybět ani na nadcházejícím evropském šampionátu v nizozemském Heerenveenu. V pátek se představí na 3000 metrů a v neděli v závodě s hromadným startem. Rychlobruslení Sáblíková je zraněná! Přišla o Evropu, promluvila i o olympiádě

