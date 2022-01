Rychlobruslaři vinou pandemie koronaviru přišli o olympijskou generálku a až na výjimky se nyní vydávají do neznáma. „Nemám prakticky žádné informace, viděla jsem jen obrázky," krčila Sáblíková s úsměvem rameny během příprav na odlet. „Bude to jedna velká neznámá. Ale pro všechny stejná. Starost mi dělá spíš to, že bývám zvyklá jezdit dva týdny dopředu kvůli aklimatizaci. Bude to trochu hra vabank," přemítala nejzkušenější členka české výpravy.

Čtyřiatřicetiletá matadorka se musela navíc zkraje ledna během závěrečného soustředění poprat s patálií v podobě zraněného stehna, které si při pádu rozřízla bruslí. „Noha je prakticky v pořádku, jen občas někde táhne. Trénuju ale všechno, co potřebuju," popisovala. „Jen jsem si při pádu pohmoždila tříslo a občas ho cítím při rychlejším pohybu. Ale není to nic, co by mě omezovalo. Zkoušela jsem v Collalbu start trojky a bylo to v pohodě," ujišťovala.

Jak velkou roli může výpadek hrát, nechtěla Sáblíková odhadovat. „Na posledních trénincích se mi jezdilo dobře, ale neumím si představit, že se to dá tak rychle dohnat. Výpadek nebyl příjemný, ale někdy se prostě člověk musí poprat i s jinými věcmi, než je bolest z tréninku. Zase jsem se pak snažila dělat všechno na víc než sto procent a koncentrovala se na každý pohyb, což bylo důležité. Uvidíme v Pekingu, až pojedu tempo," nedělala předčasné závěry.

Foto: Sport Invest Martina Sáblíková na trati.Foto : Sport Invest

Během kompletování olympijské bagáže přitom měla neustále na paměti, aby nezapomněla brýle, s nimiž vládla ledu už na hrách ve Vancouveru. „Měla jsem je i v Soči a Pchjongčchangu, kde jsem v nich závodila. Nevím, jestli v nich pojedu, ale beru je určitě. Je to můj talisman, bez kterého by se mi hodně těžce odjíždělo. Další nosím už spoustu let na krku. A určitě se mnou pojedou maskoti z předchozích her, stejně jako na každé závody," prozradila své symboly štěstí.