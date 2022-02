Na medaili překvapivě nedosáhla obhájkyně zlata z minulých her v Pchjongčchangu Mikaela Shiffrinová. Americká hvězda nedokončila první kolo, vypadla už v sedmé brance.

Do cíle úvodního kola nedojela ani jediná česká zástupkyně Else Sommerová. Dvacetiletá rodačka z USA, jež chtěla v olympijské premiéře skončit v první třicítce, se dostala pouze přes první mezičas.

Třicet let po triumfu slavné krajanky Pernilly Wibergové v Albertville zadělala Hectorová na vítězství už nejrychlejším časem v prvním kole. V součtu časů porazila o 28 setin Brignoneovou, jež vylepšila svůj bronz z Pchjončchangu.

Šanci na reparát bude mít ve středečním slalomu. Stejně jako její velká rivalka Shiffrinová, jež nedokončila obří slalom poprvé po čtyřech letech. "Nebudu brečet, to je jenom plýtvání energií. Je to velké zklamání. Ale tenhle sníh neodpouští nic. Najela jsem si špatně branku a zaplatila za to nejvyšší možnou cenu. Den skončil prakticky dřív, než začal," řekla dvojnásobná olympijská vítězka a šestinásobná mistryně světa.