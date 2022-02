"Poprvé jsem lyžoval ve čtyřech letech v Libanonu. Naučila mě to máma a od té doby jsem se snažil tenhle sport dělat," řekl agentuře Reuters Abdi, jehož velká premiéra přijde příští pátek 13. února. "Doufám, že tím inspiruju lidi v Saúdské Arábii a v Perském zálivu k tomu, aby zkoušeli zimní sporty a jednou se také zúčastnili zimní olympiády."

Abdi žije od roku 2012 trvale ve Spojených státech amerických, kde se narodil, a trénuje převážně v Utahu. "Samozřejmě u nás nesněží v horách dost na to, aby se tam dalo jezdit na lyžích, takže lyžuju v USA a Evropě," řekl Abdi.

Společně s ním se na hry kvalifikoval i jeho krajan Salmán Al-Huvajš, ale na základě pravidel směl do Pekingu jen jeden. Podle Abdiho kouče Daniela Sanze je výkon obou Saúdů o to cennější, že měli na kvalifikaci jen sedm měsíců. "Kluci ukázali skvělý přístup a oddanost tomuto projektu a díky své vášni to dokázali," řekl španělský trenér.