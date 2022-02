Heraskevyč anglicky psaný vzkaz ukázal poté, co v ledovém korytu v Jen-čchingu dokončil třetí ze čtyř jízd. "To je můj postoj. Stejně jako všichni normální lidé nechci válku. Chci mír ve své zemi, chci mír na světě. To je můj postoj, za který bojuju. Bojuju za mír," řekl novinářům Heraskevyč, jenž v závodě obsadil osmnácté místo.