"Jsem s tréninkem spokojená, ale je to jenom trénink," uvedla Fernstädtová, která dosáhla ve své vítězné tréninkové jízdě i největší rychlosti a dráhou svištěla 129,17 km/h. Výsledek v tréninku ale nepřeceňovala. "Jezdíme naplno, jasně, ale testují se nože a soupeřky můžou mít špatný den. V závodu půjde o to vybrat dobrý materiál a hlavně odjet čtyři konstantní jízdy."

Nyní už vyhlíží páteční start první a druhé jízdy. Třetí a finálové kolo jsou na pořadu v sobotu. "Těším se, ale jsem taky trošku nervózní," přiznala a doplnila: "Prostě se chci soustředit na sebe a na to, že budu chtít mít z jízdy dobrý pocit. Když se na to budu soustředit, tak to ubere nervozity, ale trošku nervozity je na druhou stranu dobrý mít. Doufám, že to bude tak akorát."