Na čtvrteční odlet do Pekingu musela každopádně přibalit čerstvou antidopingovou výjimku a zásobu inzulinu. „Asi nikdo si nechce píchat každý den injekce do břicha, ale nic jiného mi teď nezbývá. Můj taťka má cukrovku typu 1 a byl vrcholový gymnasta, takže o té nemoci něco vím. Dá se s tím žít docela normálně, když se všechno dobře naučím. Doktoři mi směrem k olympiádě řekli, že v tom nebude problém, pokud budu mít hladinu cukru v krvi v pořádku a všechno bude dobře organizované. Přibyla jedna velká starost navíc. Určitě ale do Pekingu nejedu odevzdaná a jen se zúčastnit. Uvidíme, jak bude tělo reagovat," poznamenala Fernstädtová.

Nečekaný verdikt jí navíc pomohl pochopit, proč se sezona nevyvíjela zcela podle představ. „Zpětně to do sebe docela zapadá. Tělo nefungovalo tak, jak by v ideálním případě mělo. Nechci říct, že to mělo vliv úplně na všechno, ale pravděpodobně na hodně věcí ano. Závodila jsem s cukrovkou, o které jsem nevěděla. Důležité je, že jsme na ten problém přišli a řešíme ho," poděkovala na dálku lékařům česká olympionička.