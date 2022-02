Skeletonistka Meylemansová si v izolaci "vybrečela" převoz do olympijské vesnice

Plačtivé video z izolace pomohlo belgické skeletonistce Kim Meylemansové ukončit noční můru. Kvůli pozitivnímu testu na covid-19 po příletu na olympiádu do Pekingu musela do karanténního hotelu, poté měla několik negativních testů a myslela si, že se bude moci vrátit do olympijské vesnice. Jenže sanitka ji odvezla jinam.

Foto: Matthias Schrader, ČTK/AP Plačtivé video z izolace pomohlo belgické skeletonistce Kim Meylemansové ukončit noční můru.Foto : Matthias Schrader, ČTK/AP

Článek Se svým trápením se uslzená svěřila na istagramu. A sociální sítě, následně belgický i Mezinárodní olympijský výbor jí pomohly karanténní hotel opustit. Vyhráno ještě nemá; v olympijské vesnici je zatím také izolovaná na pokoji a čeká, jestli zůstane negativní a za týden bude moci zabojovat o olympijské medaile. "Nastoupila jsem do sanitky, ale ta mě odvezla do jiného zařízení," popsala svůj příběh na instagramu pětadvacetiletá Meylemansová, jedna ze soupeřek české skeletonistky Anny Fernstädtové. Tam jí hrozilo, že stráví v karanténě další týden. Po zoufalém volání o pomoc se ve středu v noci dočkala. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Kim Meylemans (@kimmeylemans) "Ve 23:35 mi někdo zaklepal na dveře a odvezli mě do vesnice. Už se cítím v bezpečí a budu moct líp trénovat. Zdá se, že video a úsilí obou olympijských výborů se opravdu vyplatilo," zveřejnila v dalším příspěvku. Skeletonistka narozená v Německu věří, že do olympijského závodu odevzdá každý den negativní test a bude mít šanci vylepšit 14. místo z předchozích her v Pchjongčchangu. V této sezoně už jednu medaili má, na Světovém poháru v Innsbrucku získala v listopadu bronz. V Pekingu budou ženy závodit 11. a 12. února. Olympiáda Strach z čínského režimu? Čeští sportovci mají svobodu projevu zaručenou, zní z ČOV

