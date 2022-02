Skokan Polášek se na olympiádě dostal po osmi dnech z izolace

Skokan na lyžích Viktor Polášek se po osmi dnech v izolaci kvůli koronaviru vrátil k české olympijské výpravě. Čtyřiadvacetiletý juniorský mistr světa z roku 2017 v neděli absolvuje první trénink a do programu her v Pekingu by mohl zasáhnout v pondělí v týmové soutěži.

Foto: Úsek skoku na lyžích SLČR Viktor Polášek na archivní fotografiiFoto : Úsek skoku na lyžích SLČR

Článek "Po dvou negativních testech bude v dalších dnech fungovat v režimu blízkého kontaktu, tedy se zvýšeným testováním a individuální dopravou, ale bez omezení v tréninku či soutěži," uvedla tisková mluvčí výpravy Barbora Žehanová. Polášek měl pozitivní test na covid-19 hned po příletu do Pekingu, což potvrdil i opakovaný test. Přestože neměl příznaky nemoci, okamžitě putoval do izolace a přišel o možný start v závodech na středním i velkém můstku, který je na programu dnes. Zda se prosadí do nominace v soutěži družstev, rozhodnou výsledky v nedělním tréninku. ZOH 2022 Do závodu na velkém můstku postoupili všichni čtyři čeští skokani

