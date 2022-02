Peking (od našeho zpravodaje) - „Tohle jsou zápasy o jednom gólu," líčil zklamaně obránce Peter Čerešňák.

Dalo by se říct, že utkání rozhodla jedna chyba?

Je to o chybách a o tom, kdo je využije. Finům se podařilo jeden gól dát. Myslím ale, že to byl vyrovnaný duel, i když Finové byli favority a my jsme byli outsider. Celý tým hrál výborně, dokázali jsme se soupeři vyrovnat v rychlosti i dalších věcech. Je to ohromná škoda.

Foto: David W Cerny, Reuters Slováky čeká v sobotu utkání o bronz.Foto : David W Cerny, Reuters

Obrana Finska se ale ukázala jako nepřekonatelná...

Finové vyhazovali puky, hráli na výsledek. Nemohli jsme se tam dostat. Tohle jsou zápasy o jednom gólu a měli jsme dost šancí na to, abychom vyrovnali. Dopadlo to, jak to dopadlo. Bojovali jsme jako draci, ale nestačilo to.

Narazili jsme na dno a bylo potřeba něco udělat, reflektuje změny ve slovenském hokeji Michal HandzušVideo : Sport.cz

Čím to, že jste neměli už druhý zápas v řadě žádnou přesilovou hru?

Nevím, čím to je. To, co se píská jsou jednoznačné fauly. Tady nebudou pískat malá podržení.

Je na vás patrné zklamání. Pořád jste ale ve hře a jakákoliv medaile bude obrovský úspěch, ne?

Máme ještě jeden pokus, abychom odsud odjeli s medailí. Dnešní zápas musíme hodit za hlavu a pokračovat v nasazení a bojovnosti. Náš výkon se stupňuje od zápasu k zápasu a dnes jsme byli Finům vyrovnaným soupeřem. Zítra to musíme urvat.

Foto: David W Cerny, Reuters Harri Pesonen se raduje z gólu do prázdné branky Slovenska.Foto : David W Cerny, Reuters

Bude hodně těžké ještě jednou probudit bojovného ducha?

Nevěšíme hlavy, pořád nás čeká zápas o třetí místo. Samozřejmě je nám líto, že to nevyšlo na finále, ale nechali jsme tam všechno a nemáme se za co stydět. Zítra to budeme chtít určitě zvládnout, abychom dosáhli alespoň nějakého úspěchu.

Jak vidíte šanci Finů ve finále? Jsou hodně suverénní, hovoří o zlatu...