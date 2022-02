PEKING (od našeho zpravodaje) - Smolařem her se stal Nor Jarl Magnus Riiber. Poté, co se konečně v dějišti her dostal po desetidenní izolaci z covidu a mohl nastoupit aspoň do druhého individuálního závodu, po skoku měl čtyřnásobný mistr světa nakročeno k vítězství.