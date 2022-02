Závod mužů příští čtvrtek ani týmovou soutěž o dva dny později pochopitelně nestihne, přesto existuje naděje, že by mohly proběhnout i s českou účastí. „Bojujeme, aby Radek Houser dokázal zvládnout všechny procedury a mohl se sem dopravit, věřím, že se to ve spolupráci s Českým olympijským výborem povede," říká Jelínek.

Houser by se v olympijské premiéře smíšených družstev představil s Vendulou Hopjákovou, jedinou zdravou snowboardkrosařkou v dějišti her. „Je nevýhoda, že by Radek nestihl trénink, ale byl tu před třemi měsíci na testovacím závodě a docela mu to šlo, tak snad opráší zkušenosti z minula," věří reprezentační kouč.