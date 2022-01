Snowboardistka Kummerová nevnímá karanténu v dějišti ZOH jako trest

"Loni na jaře jsem se musela rozhodnout, zda se nechám očkovat. Nakonec jsem se rozhodla z osobních důvodů, že ne," řekla na on-line tiskové konferenci Kummerová, kterou v Pchjongčchangu vystřídala na olympijském trůnu Ester Ledecká.

Kummerová původně nečekala, že rozhodnutí neočkovat se bude mít pro její olympijskou účast tak klíčový význam. Ale když organizátoři v září oznámili, že neočkovaní sportovci budou muset před OH do třítýdenní karantény, musela změnit plánovaný program. Aby dvojnásobná medailistka z mistrovství světa stihla absolvovat třítýdenní izolaci, musela odletět do Číny už minulý týden. Přišla tak o několik závodů Světového poháru a nemá stoprocentní jistotu, že se dostane do konečné švýcarské nominace.

"Když jsem se na jaře rozhodovala, vůbec mě nenapadlo, že bude ve hře něco jako tahle karanténa. Ale neberu to jako trest, protože už jsem to věděla od začátku září, že kvůli olympiádě budu do karantény muset," uvedla Kummerová. "Vím, co mám dělat, a chápu, že všechny země chtějí chránit své občany, protože žijeme v době pandemie. Je to, jak to je," řekla vítězka 15 závodů Světového poháru.

Foto: Miha Matavz/FIS Ester Ledecká v akci při SP ve snowboardingu.Foto : Miha Matavz/FIS