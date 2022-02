"Je dobře, že jsme se vrátili do utkání, dodá nám to sebevědomí do pátečního zápasu. Za stavu 0:3 jsem prohlásil, že nemáme co ztratit, pokračovali jsme ve fyzické hře. Řekli jsme si, že dáme gól a uvidíme, co se stane," podotkl Vitolinš.