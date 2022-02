Pětadvacetiletý Van der Poel startoval v poslední desáté rozjížďce a díky skvělému závěru porazil o 47 setin sekundy do té doby vedoucího mistra Evropy Patricka Roesta z Nizozemska. Bronz získal teprve dvaadvacetiletý Nor Hallgeir Engebraaten s odstupem 1,07 sekundy.

Devátým místem se rozloučil se svou parádní tratí Sven Kramer, jenž na pětce triumfoval na minulých třech OH a při debutu pod pěti kruhy v Turíně 2006 byl druhý. Pětatřicetiletý Nizozemec ukončí po hrách, na nichž by se měl představit ještě v týmové stíhače a závodě s hromadným startem, úspěšnou kariéru.

"Nebyla to dobrá jízda, hodně jsem se nadřel," komentoval Kramer čas 6:17,04. Že by zaútočil na čtvrté zlato na pětce za sebou, už nečekal. "Bylo pro mě těžké vůbec se kvalifikovat," dodal loučící se velikán, jenž by rád v týmovém závodě zaokrouhlil svou olympijskou sbírku na deset medailí.