Ráz zápasu určil třetí end, v němž se Paulové nepovedl závěrečný kámen. Britové zapsali tři body a odskočili do vedení 5:1, které si udržovali. V předposledním endu zvýšili už na 8:3 a utkání skončilo. "Jsou úžasní a věděli jsme, že to bude těžké. I když jsme nehráli špatně, tak oni nás dostávali do náročných pozic a neměli jsme co hrát," řekl Paul na webu her.