Záda se ozvala i v další olympijské sezoně, kdy jí ale v Pchjongčchangu nepřekazila zápis do historie v podobě dvou zlatých medailí. Ozvala se až při následném finále Světového poháru ve švédském Aare, kdy vyjela z trati super-G kvůli stupňující se bolesti. „Cítila jsem, že to nemá cenu. I kdybych měla vyhrát, nestojí mi to za to," prohlásila.