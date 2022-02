"To znamená, že sportovkyně nesmí závodit, trénovat, koučovat nebo se účastnit jakýchkoliv aktivit na olympijských hrách v Pekingu 2022," uvedla ITA v tiskové zprávě. Čtyřiatřicetiletá lyžařka, která v Čang-ťia-kchou závodila ještě v sobotu s ukrajinskou štafetou, může požádat o analýzu kontrolního vzorku a také se odvolat proti pozastavení činnosti ke sportovní arbitráži CAS. Je to druhý dopingový případ přímo z olympijských her po íránském závodníkovi v alpském lyžování Husajnu Šimšakímu.