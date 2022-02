Atmosféře her nepomáhá, že se konají v znepřátelené Číně ani nedostatek fanoušků v hledišti. Podle komentátora Yahoo! Sports se může projevovat i jistá míra "olympijské únavy".

Pekingské hry se konají necelých šest měsíců po letních olympijských hrách v Tokiu, které byly kvůli pandemii koronaviru o rok odloženy - a také ony se potýkaly s nízkou sledovaností. "To vše je pro NBC noční můra, protože stanice platí MOV 7,75 miliardy dolarů (téměř 165 miliard korun) za práva na vysílání olympijských her až do roku 2032."