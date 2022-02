Kvůli větru byl zrušen už sobotní závěrečný trénink na sjezdovce The Rock, kterou si předtím lyžaři vyzkoušeli ve čtvrtek a pátek. "Je to tady složité, bezvětří tady není nikdy," uvedl ředitel závodu Markus Waldner podle agentury SID.

Podle norské hvězdy Aleksandera Aamodta Kildeho rozhodli pořadatelé správně, zároveň ale uvedl, že se lyžaři možná budou muset v Číně s větrným počasím vyrovnat. "Pokud to bude jen trochu bezpečné, tak možná budeme muset závodit s větrem a brát to tak, jak to je. Je to venkovní sport, vítr a podobné věci se nedají vyloučit," uvedl vedoucí muž sjezdu ve Světovém poháru.