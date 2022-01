V pondělí mají odletět do Číny i dva brankáři Roman Will a Patrik Bartošák. „Z hráčů KHL tak nemá letenku už jen Šimon Hrubec, který má delší interval negativních testů a odletí tedy až zřejmě se zbytkem mužstva ve středu 2. února," uvedl mluvčí týmu Zdeněk Zikmund, že na předolympijském kempu reprezentace ještě zůstává i útočník Michael Špaček ze švédské Frölundy, jenž se připojil teprve v pátek a také čeká na potřebnou sadu pěti negativních testů za sebou.

V pražské O2 areně se už hlásili i všichni čtyři legionáři nominovaní ze švýcarské ligy. Nedělního poledního tréninku se tak zúčastnili i útočníci Jan Kovář, Roman Červenka, Michael Frolík a Matěj Stránský. „Bylo to zvláštní, jak nás bylo na ledě málo," připustil Červenka, jenž je s bilancí 16+38 králem kanadského bodování švýcarské ligy, kde hraje za Rapperswil.

„Doba je zvláštní, ale musíme v ní zvládnout žit," doplnil Frolík, jenž se snažil uvolnit z klubu tak, aby mohl letět do Pekingu už olympijským charterem 27. ledna. „Jenže jsme hráli ve čtvrtek důležitý ligový zápas v Curychu, tím to padlo. Musím se tedy smířit s tím, že budu až v poslední partě, která se dostane do Číny," řekl útočník z Lausanne, kterého směrem k testování trochu uklidňuje skutečnost, že covid prodělal na začátku ledna a testy už mu delší dobu vychází negativně.