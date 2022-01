Ani minutu. Hned jsem Petru Nedvědovi do telefonu na tu nabídku kývnul. Kdybych odmítl, litoval bych toho. Udělal bych si hodně negativní reklamu, možná i do budoucna zavřel dveře do reprezentace. A hlavně bych se na sebe nemohl podívat. Olympiáda se prostě neodmítá. Vždycky to byl společně s NHL vždycky můj největší sen.