Peking (od našeho zpravodaje) - České hokejistky čeká už v pátek ráno středoevropského času rozhodující duel proti favorizovaným Američankám.

Po porážce s Japonskem jste říkal, že budete muset do týmu drastičtěji zasáhnout. Došlo na to?

Udělali jsme některé změny uvnitř týmu, i když složení útoků měnit nebudeme. Měli jsme pohovory a video. Myslím, že jsme na Ameriku dobře připravení.

Co bude proti úřadujícím olympijským šampionkám a devítinásobným mistryním světa nejdůležitější?

Musíme hrát svůj hokej, co nejvíc to půjde. Hlavně neodevzdávat kotouče. Samozřejmě když budeme pod tlakem a unavení, občas budeme muset puky vyhodit nebo udělat icing. Pokud ho ale získáme brzo, musíme se na něm pokusit udržet co nejdéle a hrát na krátké přihrávky. Prostě dostat do zápasu co nejvíc prvků naší hry. Američanky jsou zvyklé, že Finky, Rusky i Švýcarky jim vždycky odevzdají kotouč zpátky a ony je pak uvaří.

Foto: Brian Snyder, Reuters Trenér Tomáš Pacina uděluje pokyny svým svěřenkyním v utkání olympijského turnaje s Čínou.Foto : Brian Snyder, Reuters

Nahlížíte na zápas jako na test, že teď vás, při vší úctě k Ruskám, Finkám nebo Japonkám, prověří ta úplná špička?

Stoprocentně. Víme, jak je Amerika silná, v jaké rychlosti jejich holky hrají. Ve špičce jsou už přes 30 let. Pro nás je zaprvé obrovská pocta, že jsme se dopracovali k tomu, že můžeme na olympijských hrách nastoupit proti nejlepší zemi na světě. A druhá věc je spojená s budoucností českého hokeje a českých mladých holek. Taky bychom se chtěli dostat na takovou úroveň.

Je výzvou si poprvé v historii zahrát proti USA?

Nevidím to tak, že si to zkusíme. Jdeme do zápasu, který bude nesmírně těžký, a před soupeřem máme velký respekt. Určitě se ho ale nebojíme. Američankám to chceme znepříjemnit. Je taky hodně na nás, jak bude zápas vypadat. Američanky nás k naší hře nepustí tolik, jako ostatní týmy, ale když dostaneme příležitost, musíme co nejvíc hrát vlastní hru.

Kapitánka Mills říkala, že je za USA radši než za Kanadu. Váš pohled?

Kanada s Amerikou jsou herně i bruslařsky hodně odskočené. Jejich hráčky jsou ale taky jenom lidi, stejně jako my. A i my ten hokej umíme hrát. Jsme si naprosto vědomi síly soupeře, to ale neznamená, že nebudeme hrát, co umíme.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Trenér Tomáš Pacina na tréninku ženské hokejové reprezentace.Foto : Kateřina Šulová, ČTK

Američanky na váš poslední trénink vyslaly štáb, aby si vás natočily. Berete to jako uznání své hry?

Určitě. Ale to už víme, že se s námi počítá. Možná jsme novinkou pro české obyvatelstvo, ale určitě ne pro trenéry Kanady a Ameriky. Znám je, často s nimi mluvím a našim holkám skládají obrovské komplimenty. Že se to teď dostává i k nám do Česka, je hezké, ale zítra to bude nesmírně těžký zápas.

Po nezvládnutých nájezdech s Japonskem jste tvrdil, že jste neřešil, že by vám výhra přihrála ve čtvrtfinále do cesty hratelnější Finky. Teď zpětně vás to nemrzí?

Vůbec ne. Já takhle neuvažuju.

Američanky prostě berete jako osud?

Přesně tak. U daných věcí udělám to nejlepší, co můžu. Neřeším věci, které jsou neřešitelné. Na olympiádě v Pekingu máme hrát proti Americe, tak budeme hrát proti Americe. Neohlížím se zpátky a neřeším, co by, kdyby. Nesnažím se vyzrát nad osudem. Nejsem vypočítavý. Vím, že v Češích taková nátura je, ale my takhle vůbec neuvažujeme.

Čtvrteční trénink sice začala i útočnice Hymlárová, která poslední zápas po srážce s Mills nedohrála a s podezřením mozku zamířila do nemocnice, po dvaceti minutách ale předčasně zamířila do kabin. Bude v pátek ve vaší sestavě?

Ještě nevím, jak je na tom. Po srážce s Alenou Mills se ale otřes mozku nepotvrdil. Má ještě nějaké jiné zranění, ale nemůžu říct jaké.

Foto: Jonathan Ernst, Reuters Klára Hymlarová opouští led v utkání s Japonskem.Foto : Jonathan Ernst, Reuters

Čemu jste se na posledních trénincích věnovali?

Soustředili jsme se na to, abychom se cítili dobře. Abychom zopakovali, co nás udělalo dobrými a co nás vůbec dovedlo na olympiádu. Ve středu jsme se společně dívali na naše videa za poslední dva roky, co všechno jsme udělali dobře a jak dlouhou cestu holky za tu dobu ušly.

Co říkáte na fakt, že české sázkové kanceláře na výhru Američanek ani nevypsaly kurzy?

Nijak na to nenahlížím, vůbec o tom nevím a vůbec mě to nezajímá.

Nemrzí vás, že zápas začíná už v 5.10 SEČ? Kdyby se hrálo později, třeba by jej doma v Česku vidělo víc lidí...