Do konce třetí třetiny utkání 46. kola scházela zhruba minuta a půl. Domácí hráli přesilovku a pokoušeli se usadit se v obranném pásmu soupeře. V rohu kluziště svedli souboj o puk Roberts Bukarts a hostující bek Jacob Dotchin, který se puku zmocnil poté, co domácího útočníka sekl do ruky.

„Roberts dostal v závěru zápasu sekyru do oblasti ruky. Okamžitě po zásahu putoval na ošetřovnu a následně musel na rentgen a další vyšetření. Lékaři zjistili, že má komplikovanou zlomeninu prstu. To znamená, že nebude moci reprezentovat Lotyšsko na olympiádě a čeká jej dlouhá rekonvalescence. Původní odhady počítají s tím, že minimálně do konce základní části nebude moci hrát," líčí vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček s tím, že Bukarts bude pravděpodobně Vítkovicím chybět do konce základní části Extraligy.