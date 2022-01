Jak jste poskládala svůj program do olympijského odletu?

Teď jsem v Itálii a do Číny se přesouvám myslím 31. ledna, ale přesněji to ví můj tým. Teď jsem hodně lyžovala, tak jsem se rozhodla pro snowboard, abych byla dobře připravená na ten přáteláček (Ledecké označení pro OH). Mám čas, abych se přehodila zpět na snowboarďačku.

Co se vám vybaví jako nejsilnější momenty z vašich dvou dosavadních olympiád?

V Soči mě jako první napadne, jak mě bolela záda, takže nejvíc zážitků mám bohužel s panem profesorem Kolářem, i když ho mám ráda. Byla to má první olympiáda, uvědomila jsem si, co všechno hry obnášejí. A z Pchjongčchangu nejradši vzpomínám na všechny sjezdovky a závody, které jsem odjela. To mě bavilo ze všeho nejvíc a ty věci okolo? Na to úplně nejsem.

Přes dvě olympijská zlata tedy hry za něco výjimečného nepovažujete?

Od startu do cíle je to naštěstí všude stejné, proto tam jedu. Chápu, že to je obrovská událost a vše okolo je speciální, i když to není úplně můj šálek kávy. Ale zase mi přijde praktické a krásné, že třeba na letních hrách vidím sporty, které by jinak v televizi nebyly.

Hry v Pekingu budou úplně jiné i kvůli množství opatření proti covidu, řešit se bude také politická situace v Číně…

Opatření pro nás nejsou nic nového, fungujeme tak skoro dva roky na svěťácích. Pořád se testujeme, měříme teploty a dáváme na sebe pozor, nebude to velký rozdíl. Já si na sebe dávám pozor vždy celou sezonu a spoustu věcí oželím. Mám i fotku před pěti lety, jak jsem před sezonou nakupovala dárky a měla roušku. Chci se chránit kvůli sobě i týmu, který živím, tak záleží na mně, abych byla zdravá. A politika? Nevím, jak bych mohla ovlivnit, kde závody budou, to je otázka na Mezinárodní olympijský výbor, který vybírá, kde hry budou. Já už jedu jen sjet kopec.

Specifické budou v Číně i závodní podmínky, viděla jste ze sjezdovky aspoň videa?

Nějaká na youtube ano, ale nic navíc. Je to smutné, ale v Pchjongčchangu to nebylo o moc jiné. Video zkresluje, sníh může vypadat jinak. Ale já se těším na každý kopec, může mi dát spoustu zkušeností, které jako pořád ještě začínající sjezdařka nemám.

V úvodu sezony jste v Kanadě bojovala s materiálem, v Evropě už vám lyže jezdily výborně. Jak složité bude je testovat pro závody v Číně?

To je trochu složité. Vezeme snad třicet párů, bohužel olympiáda je specifická, na rozdíl od Světových pohárů tam nebude testovací tým od Atomiku, musíme to řešit sami, což bude trochu komplikované, jak jsme malý tým a dělám dva sporty. Trenér Tomáš Bank jede o něco dřív, aby skouknul lyžařský rajon, protože já budu ze začátku ve snowboardovém.

Oproti minulým hrám začínáte na snowboardu, pak vás čeká přechod na lyže. I když už jste za svou kariéru zvyklá, jak bude náročný?

Jako před každým jiným závodem, máme s Justinem (snowboardový kouč Reiter) dobrou rutinu. Jen je trochu nepraktické, že mezi snowboardem a prvními lyžemi jsou jen dva dny, v Pchjongčchangu jich bylo víc. To bude výzva, ale hlavně, že se to nekryje. I když nebude moc času, přehodím rychle a co nejdřív v sobě probudím lyžařku.

S jakými závody na lyžích počítáte? Vedle super-G a sjezdu jste nominována i na závod družstev, naopak kombinace u vašeho jména nebyla.

Já s ní počítám, chtěla bych ji zajet, kdo ví, jestli nebude poslední na takové úrovni. Ale týmovku nezvažuju, to už bych se chtěla přesouvat do Evropy.

O víkendu v Cortině se zranila velká favoritka sjezdu Sofia Goggiaová. Máte k sobě blízko, věříte, že po četných zranění v oblasti kolene a lýtka může hry stihnout?

Mě to strašně mrzí. Spadla tam, kde to bylo trochu nepřehledné, střídaly se světlo a stín, sjezdovka byla malinko hůř urolbovaná a byly tam boule od začátku sjezdu. Snažila se vejít do brány a kouslo se jí to. Psala jsem jí, že ji přeju, ať je co nejdřív zpátky. Samozřejmě ta její zranění nejsou jen tak, ale ona je silná v těch návratech, je trochu Terminátor. Tak věřím, bude v pořádku a pojede aspoň sjezd.

Kdybyste dostala nabídku být českou vlajkonoškou na zahájení, přijala byste ji?