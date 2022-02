Peking (od našeho zpravodaje) - „Nikola si v přípravě v tréninku způsobila natažení přitahovače stehna a bohužel ze těchto okolností není schopna do vrcholového závodu nastoupit," řekl lékař Jaroslav Grodl.

„Zde v Pekingu jí jsme schopní zajistit standardní léčbu. Po návratu do Čech si (její zranění) vyhodnotíme a uvidíme, jestli bude potřeba specializovaná další péče a jak dalece ji to pustí do zbývajících závodů v sezoně," dodal Grodl.