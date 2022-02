ZOH ONLINE: Bobisté chtějí do desítky, poslední šanci mají skokani. Pančochová skončila

Desátý den zimních olympijských her je tady. Do programu vstupují ve 13:05 SEČ bobisté Dominik Dvořák s Jakubem Noskem a čeští skokani na lyžích uzavřou své olympijské účinkování soutěží družstev na velkém můstku. Své majitele dostanou další čtyři sady medailí. Snowboardistka Šárka Pančochová už má kvalifikaci Big Airu za sebou, do 12členného finále nepostoupila. Veškeré dění pondělního programu na olympijských hrách v Pekingu můžete sledovat v podrobné online reportáži na webu Sport.cz.

Foto: Thomas Peter, Reuters Dominik Dvořák v akci na olympijské trati v Pekingu.Foto : Thomas Peter, Reuters

Článek Dvořák s Noskem obsadili před čtyřmi lety v Pchjongčchangu 17. místo. Před odletem do Pekingu si naplánovali umístění v první desítce, což se české posádce povedlo naposledy v roce 1998. V sezoně poznamenané koronavirem si Češi připsali jen jedno desáté místo ve Světovém poháru, ale v tréninku ukázali, že jejich plán není nereálný. Prakticky v každé ze šesti jízd se zlepšovali. Ve čtvrté obsadili šesté místo ve stejném čase jako německý dvojbob s pilotem Francescem Friedrichem, který od roku 2013 na olympiádě a na mistrovství světa nebral nic jiného než zlato. V poslední tréninkové jízdě se Češi dělili o páté msto. Pondělní program olympijských her v Pekingu (finále a česká účast): 2:15 krasobruslení - taneční páry - volný tanec (Taschlerová, Taschler), 2:30 monobob ženy - 3. a 4. jízda, 2:30 snowboarding - Big Air ženy - kvalifikace (Pančochová), 12:00 akrobatické lyžování - skoky ženy, 12:00 skoky na lyžích - družstva muži (Polášek, Kožíšek, Sakala, Koudelka), 13:05 dvojboby muži - 1. a 2. jízda (Dvořák, Nosek). Olympijskou premiéru má monobob žen a po vítězství sahá nejúspěšnější bobistka historie Američanka Kaillie Humphriesová. Na hrách ve Vancouveru i Soči pilotovala zlatý kanadský dvojbob, ale po sporech se svazem přešla do amerického týmu. Mistryně světa má po dvou jízdách více než sekundový náskok a medailovou sbírku může ještě rozšířit v dvojbobech. ZOH 2022 PEKINGSKÝ DENÍK: Zdi mezi námi Pro olympijskou skokanskou soutěž družstev se kvalifikovalo jen deset týmů. Českým skokanům se přechod na velký můstek nepovedl, nikdo nepostoupil do druhého kola. Dva ze tří Světových pohárů v této sezoně vyhrál rakouský tým, ale na olympijském můstku mají vyrovnanější výkony Norové, Němci a Slovinci. Češi startovali jen v Zakopaném, kde obsadili osmé místo. Kdyby se v Pekingu posunuli výš, bylo by to velké překvapení. Ve slopestylu ani v U-rampě se Pančochové nepodařilo proniknout z kvalifikace, poslední šancí byl Big Air. A nevyšlo to ani do třetice. Českou reprezentantku od finále na 14. místě dělilo 4,5 bodu. https://www.facebook.com/Novinky.cz/posts/10160132158534884 Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi nastoupí k volnému tanci ze sedmnáctého místa. Nejlepší pozici mají francouzští krasobruslaři Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, kteří v rytmickém tanci vytvořili světový rekord. Čtyřnásobní mistři světa závodí poprvé od propuknutí pandemie, ale dvouletá pauza jejich umění nijak nepoznamenala. Ester Ledeckou čeká poslední trénink před úterním sjezdem. V tom prvním byla jedenáctá, druhý v neděli na sjezdovce The Rock zrušilo sněžení. Po zranění se už vrátila nejlepší sjezdařka sezony Italka Sofia Goggiaová, která ještě vynechala super-G, v němž by také patřila k favoritkám. Premiérovou olympijskou vítězkou v monobobu je Američanka Kaillie Humphriesová. V ledovém korytě v Jen-čchingu prvně neslavila triumf německá výprava. ZOH 2022 PEKINGSKÝ SOUHRN: Krýzl v obřím slalomu skončil devatenáctý. Biatlonisté se trápili XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu: Curling: Ženy - základní skupina: Japonsko - Čína 10:2 Kanada - Rusko 11:5 USA - Korea 8:6. Snowboarding: Ženy - Big Air, kvalifikace: 1. Sadowská Synnottová (N. Zél.) 176,50 2. Muraseová 171,00 3. Iwabučiová (obě Jap.) 158,50, ...14. Pančochová (ČR) 123,00 - nepostoupila do finále.

