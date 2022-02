ZOH ONLINE: Curleři vybojovali cennou výhru, hokejisté hlásí problém. Sjezd odvál vítr

Manželé Paulovi duelem se Spojenými státy ve skupině olympijského turnaje smíšených dvojic v curlingu zahájili nedělní program her v Pekingu. A vítězně! Česká dvojice zvítězila po dramatickém průběhu 10:8 a od 7:05 SEČ ji čeká zápas s kanadským párem, v němž se bude snažit ještě více posílit naděje na postup do semifinále. Krasobruslařka Eliška Březinová předvedla v krátkém programu týmové soutěže skvělý výkon, nicméně na postup do finále to nestačilo. Ve skiatlonu se také představí čeští běžci na lyžích a ve 12 hodin SEČ půjdou do akce skokané na středním můstku. Olympijské dění z Pekingu můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Eloisa Lopez, Reuters Čeští curleři Zuzana a Tomáš Paulovi oslavují v olympijském turnaji výhru nad USA.Foto : Eloisa Lopez, Reuters

