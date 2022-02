Královská disciplína? Všichni byli překvapeni, říká český sjezdař

„Já se tu trochu trápil se sněhem a materiálem, ale snad to vychytám," hlásil Zabystřan, jenž se v trénincích umisťoval na konci páté desítky. „Ale trať všechny překvapila. Na prohlídce to vypadalo, že skoky nebudou tak dlouhé a náročné, přitom se jezdí docela rychle. Bude to pro diváky zajímavé," očekává. Na sjezdovce se dosud nejely mezinárodní závody, všichni lyžaři ji tak poznávají až během her.