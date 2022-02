V pátek ale dlouhé čekání skončilo. „V Soči mě od medaile dělily dvě desetiny sekundy. Bylo to dlouhých osm let, než se závod znovu dostal do programu olympijských her. Celou dobu jsem se ke startu v Pekingu upínal a teď se mi to povedlo. Je to pro mě opravdu obrovské vítězství," rozplýval se Niskanen po závodu, který suverénně ovládl.