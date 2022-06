Absence peněz na energie zkomplikuje přístup dětí ke sportu, varují funkcionáři

Navzdory výraznému nárůstu cen energií v něm bylo pro letošek méně než sto milionů korun, což byla necelá pětina loňských 550 milionů. NSA ani tento program vypisovat nebude, protože by pokryl jen zlomek požadavků sportovních klubů. Ty mají počkat na plošné řešení, které by vláda měla představit koncem června.

Aktivní sport si možná od podzimu budou moci dovolit jen ti bohatší. "Mám silné obavy, že nebude bohužel dostupný pro všechny rodiny a jejich děti. A to se nebavíme o 'drahých' sportech, jako je hokej nebo jachting, ale bohužel i o týmových sportech," varoval Jakub Lébl z převážně volejbalového a beachvolejbalového klubu ABC Braník.

Miloslav Šeba z HC Kobra Praha je k vládním příslibům skeptický. "Jestli se tím bude zaobírat vláda až koncem června, a to ještě plošně, tak to bude pravděpodobně pozdě. Provozovatelé sportovišť budou nuceni sáhnout k půjčkám, poté postupně omezovat provoz a zvýšit členské příspěvky. Jestli chce vláda s péčí hospodáře o zdraví s tím něco udělat, tak ať začne jednat co nejdříve," uvedl.